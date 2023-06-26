وائل فرحان حكما لمباراة سيراميكا والاتحاد في نصف نهائي كأس الرابطة

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اسماء طاقم التحكم المُكلف بإدارة مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية.

ويستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الاتحاد على ستاد القاهرة، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة.

وسيقود مباراة سيراميكا والاتحاد وائل فرحان كحكم للساحة، وسيعاونه الثنائي أسامة السيد وحاتم علام، فيما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا.

بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، خالد الغندور ومحمد عبد الحافظ.