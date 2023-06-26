 وائل فرحان حكما لمباراة سيراميكا والاتحاد في نصف نهائي كأس الرابطة - بوابة الشروق
الإثنين 26 يونيو 2023 12:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

وائل فرحان حكما لمباراة سيراميكا والاتحاد في نصف نهائي كأس الرابطة

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 12:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 12:31 ص

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اسماء طاقم التحكم المُكلف بإدارة مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية.

ويستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الاتحاد على ستاد القاهرة، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة.

وسيقود مباراة سيراميكا والاتحاد وائل فرحان كحكم للساحة، وسيعاونه الثنائي أسامة السيد وحاتم علام، فيما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا.

بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، خالد الغندور ومحمد عبد الحافظ.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك