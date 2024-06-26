تشييع جثمان طفلة لقيت مصرعها بسقوطها داخل غرفة صرف ري ببني سويف

شيع أهالي مدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف، جثمان طفلة صغيرة لقيت مصرعها بسقوطها في غرفة صرف مياه ري "مكشوفة"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وسط حالة من الحزن والأسى والصدمة بين الأهالي.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على جثمان الطفلة مكة مصطفى، 5 سنوات، عقب الانتهاء من تصاريح الدفن بداخل مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلة في غرفة صرف مياه ري "مكشوفة" أعلى تغطية ترعة السلطاني، بشارع المستشفى، وتم التوجيه بإخطار الإنقاذ النهري والأجهزة المعنية.

وتحت إشراف اللواء منصور الدغيدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، انتقل المقدم أحمد بهجت، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا، على رأس قوات أمنية لموقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الطفلة تدعى "مكة مصطفى أحمد" تبلغ من العمر 5 أعوام، وغافلت الأسرة للهو بالقرب من المنزل، ليفاجئوا بأحد الأطفال من أهليتها يخبرهم بسقوطها بالغرفة.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشالها، عقب قيام الوحدة المحلية باستدعاء مسئولي الري لغلق بوابات المياه قبل منطقة وقوع الحادث، وكسح المياه من المواسير بمعدات الوحدة المحلية، ما أدى لتسهيل عملية البحث عن الطفلة وانتشالها.

وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، حيث طلب مدير نيابة إهناسيا تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصّرح بدفن الجثة، بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.