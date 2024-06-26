النائب ضياء الدين داوود: المصريون تحولوا إلى أداة لتنمية موازنة الحكومة

انتقد النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الحكومة على خلفية أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مطالبا إياها بـ «مصارحة» المصريين بكافة التفاصيل المتعلقة بإنتاج حقل ظهر للغاز، وذلك في ظل تساؤلات حول مدى صحة التقارير التي تتحدث عن تراجع إنتاجه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الثلاثاء: «لابد من مصارحة المصريين، ما هو وضع حقل ظهر؟ لابد يكون هناك شفافية لو حصل انخفاض في الإنتاجية ترتب عليه كارثة لابد نعرف، وزير البترول يجاوبنا ورئيس الحكومة يتحمل مسئولياته، المسألة ليست مفاصلة المصريين في ساعة ولا ساعتين، الشعب في حالة خطر وقلق، كل شيء أصبح ينذر بالخطر حول المصريين، نخشى الغضب الشعبي».

وطالب الحكومة بالكشف عن مصادر استيراد الغاز، قائلا: «الحل يبدأ بشفافية المعلومات بإصدار بيانات حقيقية تصارح بها الحكومة الشعب والبرلمان عن وضع الغاز ومن أين تستورد الدولة الغاز، ومدى فائدة المحطات التي أرهقت الموازنة العامة للدولة مليارات الدولارات، المصريون استدانوا وتحملوا لأجل أن يستريحوا ويروا التنمية وليس لأجل أن يهانوا بقطع الكهرباء 6 ساعات! كل مرة 3 ساعات».

وانتقد أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، متسائلا عما حققته خلال سنوات عملها، معقبا: «أنا أرفض أن يشكل الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة، منذ 2018 وأنت رئيسا للحكومة على مدى 7 سنوات ماذا قدمت! حجم الدين كان وقتها كام، وخدمة الدين اليوم كام!»

وأضاف: «الطرق التي تم إنشاؤها تتهدم، ولا يوجد طريق ينتهي على الوجه الأكمل، شاحنات النقل الثقيل تسير في حارات السيارات الملاكي، وتسببت في تكسيرها، وسنحتاج إلى مليارات الجنيهات لإصلاحها، لكن أهم شيء بوابات تحصيل الرسوم فقط، فالمصريون تحولوا إلى مجرد أداة لتنمية موازنة الحكومة، الشعب ساخط على الجميع، انزلوا إلى الشوارع واسألوا الناس، الناس طقت من الحر وانقطاع الكهرباء».