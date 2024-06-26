ارتفاع معدل البطالة في فنلندا إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات

أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الفنلندي، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة في فنلندا ارتفع أكثر، في مايو الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وارتفع معدل البطالة بين الفئة العمرية 15 و74 عاما، إلى 2ر10%، في مايو، من 2ر9%، في أبريل.

بالإضافة إلى ذلك، كان هذا أعلى معدل للبطالة، منذ مايو 2021، عندما بلغ 3ر10% . وفي الشهر نفسه من العام الماضي، بلغ معدل البطالة 9% .

وارتفع عدد العاطلين عن العمل، إلى 299 ألف شخص، في مايو، مقارنة بـ 263 ألف شخص، في الشهر السابق.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب، الذي يشمل الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاما، إلى 3ر30%، من 7ر24%، في أبريل الماضي.