 ارتفاع معدل البطالة في فنلندا إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات - بوابة الشروق
الأربعاء 26 يونيو 2024 2:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع معدل البطالة في فنلندا إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات

د ب ا
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 12:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 12:58 م

أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الفنلندي، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة في فنلندا ارتفع أكثر، في مايو الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وارتفع معدل البطالة بين الفئة العمرية 15 و74 عاما، إلى 2ر10%، في مايو، من 2ر9%، في أبريل.

بالإضافة إلى ذلك، كان هذا أعلى معدل للبطالة، منذ مايو 2021، عندما بلغ 3ر10% . وفي الشهر نفسه من العام الماضي، بلغ معدل البطالة 9% .

وارتفع عدد العاطلين عن العمل، إلى 299 ألف شخص، في مايو، مقارنة بـ 263 ألف شخص، في الشهر السابق.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب، الذي يشمل الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاما، إلى 3ر30%، من 7ر24%، في أبريل الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك