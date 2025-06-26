منتخب شباب اليد يخسر أمام البرتغال ويودع كأس العالم من ربع النهائي

ودع المنتخب الوطني المصري للشباب لكرة اليد بطولة كأس العالم بالخسارة أمام منتخب البرتغال بنتيجة 30-26، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات ربع النهائي من البطولة التي تستضيفها بولندا خلال الفترة الحالية وحتى 28 يونيو الجاري.

وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول بالتعادل 13-13، قبل أن يتفوق المنتخب البرتغالي في الشوط الثاني وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 30-26.

وكان المنتخب الوطني تأهل للدور ربع النهائي بعدما حل في المركز الثاني من مجموعته في الدور الرئيسي خلف منتخب ألمانيا المتصدر.

وخشر شباب الفراعنة في الدور الرئيسي أمام منتخب ألمانيا بنتيجة 29-25 مساء الثلاثاء الماضي، بعد الفوز على سويسرا في المباراة الأولى للدور الرئيسي 28-25، ضمن منافسات الدور الرئيسي من البطولة، ليحتل الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، فيما احتل منتخب ألمانيا الصدارة بـ5 نقاط.

فيما فاز منتخب الشباب لكرة اليد في الدور الأول على السعودية، البحرين وإسبانيا.