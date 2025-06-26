وفد جامعة طنطا يلتقي طلابها الدارسين في جامعة كانتابريا بإسبانيا

عقد وفد جامعة طنطا، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، اجتماعًا خلال زيارته لجامعة كانتابريا بإسبانيا، مع طلاب الجامعة الدارسين هناك بمنحة "إيراسموس بلس".

يهدف الاجتماع إلى الاستماع إلى تجارب الطلاب الأكاديمية والشخصية وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك في إطار متابعة أحوال طلاب جامعة طنطا الدارسين في الخارج.

- حرص الجامعة على دعم طلابها

أوضح الدكتور محمد حسين، في بيان صادر عن جامعة طنطا، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على متابعة مسيرة أبنائها المبتعثين، وتوفير كل أشكال الدعم لهم لضمان نجاح تجربتهم التعليمية وتحقيق أقصى استفادة من البرامج الأكاديمية المتاحة في الجامعات العالمية المرموقة.

وأشاد خلال اجتماعه بالطلاب المتميزين، مؤكدًا على مدى تفوقهم واجتهادهم، مما يعكس تميز الكوادر الطلابية بجامعة طنطا.

- تعزيز التعاون الأكاديمي

وخلال الزيارة، التقى الوفد بالدكتورة ماريا مارغالو، نائبة رئيس جامعة كانتابريا لشئون الحرم الجامعي والاستدامة، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعتين وتبادل الخبرات في مجالات الاستدامة وتطوير الحرم الجامعي.

عقب ذلك، عُقد اجتماع آخر في مكتب العلاقات الدولية بجامعة كانتابريا، نُوقشت خلاله آفاق التعاون المستقبلي والمزيد من فرص التبادل الطلابي والأكاديمي بما يخدم مصلحة طلاب الجامعتين.