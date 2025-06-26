المرشد الإيراني: أي اعتداء إسرائيلي سيكون له ثمن مكلف جدا

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن القوات المسلحة الإيرانية استطاعت اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، خلال الحرب التي امتدت لـ12 يومًا.

وأضاف في كلمة مسجلة، مساء الخميس، أن «معظم المواقع العسكرية وغير العسكرية الإسرائيلية كانت عرضة للاستهدافات الإيرانية».

وأشار إلى أن إيران واجهت الاعتداءات الإسرائيلية بـ«ردود مدمرة»، لافتًا إلى أن «الجيش استطاع تدمير القدرات العسكرية للعدو الإسرائيلي».

وأكمل: «الأمر يبرهن أن الكيان الصهيوني عليه أن يفهم أن أي اعتداء على إيران سيكون له ثمن مكلف جدًا، وكل التقدير إلى القوات المسلحة والشعب الإيراني».



