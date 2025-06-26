الأونروا: الفلسطينيون في غزة مهددون بالموت عطشا

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، من حالة العطش الشديد التي تهدد فلسطينيي قطاع غزة بـ«الموت»، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه؛ بسبب القصف الإسرائيلي للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضي.

وقالت الوكالة الأممية في بيان على «فيسبوك»، الليلة، إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة «باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه».

وتابعت: «فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان».

وأوضحت الأونروا أن قدرتها على توفير المياه تراجعت إلى نصف الكميات التي كانت توفرها خلال فترة الهدنة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وأوامر النزوح القسري، وحظر سلطات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم.

وأضافت: «آبار مياه نفد منها الوقود، آبار مياه تقع في مناطق خطيرة يصعب الوصول إليها، وأنابيب مكسورة تهدر المياه، وصهاريج مياه لا تصل في كثير من الأحيان».

وطالبت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.