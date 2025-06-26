لابيد: فشلنا في غزة والحرب وصلت إلى طريق مسدود

- زعيم المعارضة الإسرائيلية: قيادة الحكومة يجب أن تعرف متى تغيّر الاستراتيجية عندما تتوقف عن النجاح

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الخميس، إن تل أبيب فشلت في قطاع غزة وإن "الحرب وصلت إلى طريق مسدود"، ودعا لإنهائها من أجل استعادة المحتجزين.​​​​​​​

وأضاف في منشور عبر منصة إكس: "ما نقوم به الآن (في غزة) لا ينجح، الحرب وصلت إلى طريق مسدود".

وتابع: "حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة، القيادة يجب أن تعرف متى تغيّر الاستراتيجية عندما تتوقف عن النجاح".

وأردف: "ليس من الصواب أن نترك مقاتلي الجيش الإسرائيلي داخل غزة ليكونوا أهدافا لمزيد من الهجمات".

وتأتي تصريحات لابيد بعد مقتل 7 عسكريين إسرائيليين داخل ناقلة جند، سقطوا في كمين محكم نفذته "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أثار ردود فعل غاضبة ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

وإثر ذلك، اتهم أهالي العسكريين الـ7 قيادة الجيش بـ"إهمال جسيم" أدى لمقتل أبنائهم، ودعوا إلى إجراء تحقيق فوري في الحادثة.

وذكر لابيد أنه "لم يعد أحد يفهم ما الذي نكسبه من هذا كله".

وأضاف: "آن الأوان لإعادة الأسرى، التوصل إلى صفقة، وإنهاء القتال".

وتُقدر تل أبيب وجود 50 محتجزا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، لا سيما استمراره في السلطة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.