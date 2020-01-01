 الأردن يعلن إقامة صلاة عيد الأضحى بجميع المساجد والمصليات والساحات العامة - بوابة الشروق
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الأردن يعلن إقامة صلاة عيد الأضحى بجميع المساجد والمصليات والساحات العامة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
د ب أ
نشر في: الأحد 26 يوليه 2020 - 10:50 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 10:50 ص

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، اليوم الأحد، إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع مساجد المملكة التي تقام فيها صلاة الجمعة، وفي المصليات التي ستقيمها الوزارة بالساحات العامة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن صلاة عيد الأضحى ستكون في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة المقبل.

ودعت الوزارة، جميع المصلين إلى الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة العامة من حيث التباعد وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة بارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة والابتعاد عن التقبيل والمصافحة حرصا على السلامة العامة في ظل انتشار وباء کورونا.

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