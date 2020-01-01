الحزب البافاري: حسم الترشح للمستشارية لن يتم قبل مؤتمري حزبي التحالف

أعلن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أن حسم الترشح للمستشارية لن يتم قبل مؤتمري حزبي التحالف المسيحي، حيث سينعقد المؤتمران في ديسمبر المقبل.

وقال ماركوس بلومه، الأمين العام للحزب البافاري: "سنبحث في وقت لاحق على نحو ملحوظ، التشكيل الذي سنذهب به إلى المعركة الانتخابية للبرلمان".

وأضاف بلومه أن السبب في ذلك يتمثل في استمرار أزمة كورونا، متابعًا: "كورونا لم تنته، ونحن سنمر بخريف وشتاء صعبين، وستكون المهزلة الحقيقية أن نفكر في الوقت غير المناسب في التشكيل الذي لن يخضع للتصويت قبل خريف العام المقبل".

كان ماركوس زودر، رئيس الحزب البافاري أعلن أن قضية مرشح التحالف المسيحي للمستشارية، سيتم البت فيها على الأرجح في يناير من العام المقبل بعد اختيار رئيس جديد للحزب المسيحي الديمقراطي.

وستجرى الانتخابات البرلمانية في ألمانيا في خريف 2021، حيث سيعقد الحزب المسيحي الديمقراطي مؤتمره في مطلع ديسمبر المقبل في شتوتجارت، فيما سينعقد مؤتمر الحزب البافاري بعد ذلك بأسبوع في مدينة نورنبرج.

ويترشح لمنصب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، ومن ثم للمستشارية بشكل غير مباشر، كل من فريدريش ميرتس، الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، و ارمين لاشيت، رئيس حكومة شمال الراين ويستفاليا، ونوربرت روتجن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، وتكشف استطلاعات الرأي تراجعا ملحوظا في شعبية المرشحين الثلاثة مقارنة بزودر الذي كرر مرارا أن مكانه في بافاريا.