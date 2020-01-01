المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية: نتطلع لأن تتصرف إيران للعمل كدولة طبيعية تحترم القرارات الأممية

قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتمديد حظر الأسلحة على النظام الإيراني؛ لأنه يشكل تهديدًا للأمن في الشرق الأوسط والعالم، على حد قولها.

وأضافت خلال حوارها عبر سكايب لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد: «نتطلع لأن تتصرف إيران للعمل كدولة طبيعية تحترم القرارات الأممية»، قائلة إن «الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع شركائها للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تمديد حظر الأسلحة على إيران».

وتابعت أن «التهديد الإيراني لا يشكل تهديدًا على الشرق الأوسط فحسب، بل على جميع أنحاء العالم»، مستطردة: «نعمل على إيجاد حل لهذه التهديدات الأمنية التي يشكلها النظام الإيراني».

وأشارت إلى أن «النظام الإيراني يموّل المليشيات الإرهابية في العراق واليمن وسوريا ولبنان»، معقبة: «نعمل على الحد من هذا التدخل «الخبيث» ومحاسبة النظام الإيراني على تصرفاته المتهورة في المنطقة».



