أحزاب معارضة تتهم رئيس تركيا بالتسبب في أزمات كبيرة

أكد علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، ووزير الاقتصاد الأسبق إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتسبب في أزمات كبيرة في البلاد.



ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن باباجان قوله إن البنك المركزي التركي فقد مصداقيته، ومعدلات البطالة وصلت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.



وأضاف وزير الاقتصاد الاسبق أن السلطة الحاكمة بقيادة أردوغان تقدم نظريات المؤامرة للرأي العام كي تلصق بها هذه الأزمة الاقتصادية ، موضحا أن السياسة التركية تقوم على آلية دعائية، وتعيش في عالم افتراضي لا يلامس الواقع.



وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض ، كمال كيليتشدار أوغلو، قال السبت إن تركيا تعيش أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.



واتهم كمال أوغلو، أردوغان بتدمير السياسة الخارجية التركية، مضيفا أن استقلال الاقتصاد التركي يواجه خطرا بسبب التحالف مع قطر، مشددا على ضرورة كتابة دستور جديد للتخلص من سياسة أردوغان التي دمرت البلاد.