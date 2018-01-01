المالكي: نسعي لتعزيز وإقامة شراكات استراتيجية مع روسيا

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقية، نوري المالكي، سعي بلاده لتعزيز وإقامة شراكات استراتيجية مع روسيا.

وقال المالكي في بيان خلال لقائه بالسفير الروسي لدي العراق ماكسيم ماكسيموف، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم /الأحد/ - "إنه جري بحث مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تداعيات وباء كورونا وهبوط أسعار النفط وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية في العراق والعالم".

وأضاف المالكي، بحسب البيان، "أن بلاده تسعى إلى تعزيز وإقامة شراكات استراتيجية مع روسيا الاتحادية، والاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات، لاسيما الخبرات في المجال الصحي ومكافحة وباء كورونا المستجد، مشيرا إلى أن "روسيا الاتحادية تحظى بكثير من الاحترام والتقدير من العراق وشعبه.

من جانبه .. أشار السفير الروسي لدى العراق، ماكسيم ماكسيموف، إلى استمرار بلاده في التواصل مع وزارة الصحة العراقية بشأن مكافحة وباء كورونا، مبديا استعداد بلاده لدعم العراق والتعاون في مختلف المجالات.