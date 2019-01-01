وزيرة التضامن: ننظم معرض ديارنا في مارينا نظرًا لتجمع المصيفين

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمدينة مارينا هو المعرض الـ14 الذي تنظمه الوزارة للأسر المنتجة.

وأضافت في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on"، مساء الأحد، أن المعرض نُظِّم في الساحل الشمالي في هذا التوقيت لوجود المُصيِّفين بنسبة مرتفعة في مارينا، التي تتسم بأنها تجمع مُصيِّفين من كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن المعرض يُمثِّل فرصة جيدة لتسويق المنتجات الحرفية واليدوية، بمشاركة 250 عارضًا، موضحة أن كل عارض توجد وراءه عدة أسر منتجة، وأن كل أسرة تُشغِّل ما بين 20 فردًا إلى 100 فرد.

وأوضحت أن المنتجات تتناسب مع الموسم الصيفي من ملابس قطنية وخوص وجلود وإكسسوارات بناتي ومفروشات وملايات وفوَّط، مؤكدة أن الوزارة دائمًا ما تجري دراسة للسوق وتحدد طبيعة شكل الاستهلاك، وطلبات المستهلك من أجل تحقيق أعلى درجة بيع ممكنة من المنتجات.

وأفادت بأنه تم إعداد قاعدة بيانات للأسر المنتجة، وأن العارض يُسجل بياناته على الموقع الإلكتروني للوزارة التي تتواصل معه فيما بعد، مشددة على مراعاة تحقيق العدالة في التوزيع والتسويق بين المنتجين.

وكانت الوزيرة قد افتتحت اليوم الأحد، معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا ٥ بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهر، لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.