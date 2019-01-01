تقارير: يوفنتوس سيبلغ رونالدو بالاستمرار مع الفريق بالموسم القادم

أفادت شبكة (سكاي سبورتس)، اليوم الأحد أنه سوف يتم إبلاغ النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو أن فريقه يوفنتوس يتوقع منه البقاء في النادي، عندما يعود للتدريبات استعدادا للموسم الجديد غدا الإثنين.

وذكرت الشبكة أن عقد رونالدو /36 عاما/، والذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو في السنة، ينتهي في الصيف المقبل ويخاطر يوفنتوس بخسارته دون مقابل عام 2022 ما لم يقم ببيعه هذا الصيف أو يعرض عليه عقد جديد.

وكان رونالدو قد ارتبط بالرحيل عن يوفنتوس، وكان مقررا أن يغادر النادي حال عدم تحقيق التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ورغم فشل يوفنتوس في الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي، الذي توج به في تسعة مواسم متتالية، في الموسم الماضي، بعدما حصل على المركز الرابع في ترتيب المسابقة، إلا أن الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) فاز بكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي، كما توج رونالدو هدافا للدوري برصيد 29 هدفا في 33 مباراة وتردد أن رونالدو أصيب بالإحباط في نهاية الموسم، عندما قام أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس السابق، باستبعاده من خوض المباراة الختامية للدوري بسبب "الإرهاق".

وعلق رونالدو في منشور على حسابه بتطبيق (إنستجرام) بعد انتهاء الموسم قائلا إنه حقق كل ما كان يرغب في تحقيقه منذ وصوله إلى إيطاليا، وهو ما أثار تكهنات بشأن مستقبله مع الفريق