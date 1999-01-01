ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر ولاية العثمانية جنوبي تركيا.

وأوضحت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 23 و 55 دقيقة من مساء أمس بالتوقيت المحلي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن البيان أن الزلزال وقع في قضاء دوز إيجي، على عمق سبعة كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999 ، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

كما وقع في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.