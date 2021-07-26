عون يؤكد رغبة لبنان بالتمديد لليونيفيل دون تعديل في العديد والمهام

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، أن "لبنان يرغب في التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) من دون أي تعديل في العديد والمهام لما في ذلك من فائدة للمحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قوله خلال استقباله في قصر بعبدا اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، إن "مهمة اليونيفيل في لبنان هي من المهمات النموذجية، والناجحة على صعيد عمليات حفظ السلام في العالم".

وجدد "التزام لبنان تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته"، داعيا الأمم المتحدة إلى "الزام إسرائيل بالتقيد به".

وأعرب عون عن ارتياحه لاعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة موازنة "اليونيفيل" في 30 يونيو الماضي، لافتا إلى أنه "رغم التوترات التي تحيط بالمنطقة، ما زالت الحدود الجنوبية تنعم بالاستقرار منذ حرب يوليو 2006".

ونوه الرئيس بـ"التعاون القائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل"، ومجددا إدانته "للخروقات الجوية الإسرائيلية لا سيما الأخيرة منها من خلال الغارات التي يشنها الطيران الإسرائيلي ضد الأراضي السورية".

بدوره، أكد لاكروا أن "الأمم المتحدة ستقف دائما إلى جانب لبنان وأن عمل "اليونيفيل" سوف يستمر بتطبيق القرار 1701"، منوها بالتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية.