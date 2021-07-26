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أجاب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن تساؤل بشأن غضب لاعبي الفريق من التصريحات المثيرة للجدل، للمدير الفني بيتسو موسيماني.

وصرح موسيماني لإذاعة محلية في جنوب إفريقيا، إنه لا يحتاج لإجراء اختبار كحوليات في مصر، مثلما كان يفعل مع لاعبي صن داونز، لأن أغلب لاعبي الأهلي لا يشربون الكحوليات.

ورد عبد الحفيظ عبر إذاعة أون سبورت اليوم الإثنين "البعض يتعمد إثارة الجدل بأخبار مغلوطة مستغلا شعبية الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي".

ويعمل موسيماني مديرا فنيا للأهلي منذ بداية أكتوبر الماضي، وقاد الفريق للفوز بدوري الأبطال مرتين، كأس مصر، كأس السوبر الإفريقي، والميدالية البرونزية لمونديال الأندية.