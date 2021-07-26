الدنمارك تقدم جرعة لقاح ثالثة ضد كورونا لأولئك الذين تم تطعيمهم بلقاحين مختلفين

من المقرر أن يحصل الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد مرض "كوفيد -19" بلقاحين مختلفين في الدنمارك، على جرعة ثالثة.

وقالت وزارة الصحة الدنماركية لمحطة "دي آر" الإذاعية، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم سوف يحصلون على جرعة ثالثة بعد الانتهاء من حملة التطعيم الوطنية.

ويرجع السبب وراء ذلك، بحسب محطة "دي آر"، إلى أن العديد من الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينجن، لا تعترف بالتطعيم بلقاحين مختلفين، كتحصين كامل عند دخول البلاد.

وقد يتسبب ذلك في مشاكل في إجراءات السفر لما يقرب من 150 ألف مواطن دنماركي تلقوا لقاحين مختلفين ضد مرض "كوفيد -19".

وذكرت وسائل إعلام دنماركية مؤخرا أن هناك امرأة تايلاندية تعيش في الدنمارك ولا يمكنها زيارة والديها في تايلاند، لأنها لا يمكنها دخول البلاد بدون الخضوع لحجر صحي بسبب حصولها على لقاحين مختلفين.

جدير بالذكر أن هناك 151 ألفا و335 مواطنا، معظمهم من العاملين في مجال الصحة والرعاية، حصلوا في البداية على اللقاح من "أسترازينيكا"، إلا أن اللقاح تم حذفه فيما بعد من برنامج التطعيم الرسمي في الدنمارك بسبب مخاوف بشأن حدوث جلطات في الدم.

ثم حصلوا إما على لقاح "فايزر/بيونتك" أو لقاح "مودرنا"، في الجرعة الثانية. ويقال إنهم سيحصلون الآن على لقاح "فايزر/بيونتك" أو "مودرنا"، مرة أخرى.