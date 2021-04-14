المجلس الرئاسي الليبي يدعو جميع الأطراف في تونس للاحتكام للغة الحوار

قال عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني: "إن المجلس يراقب بقلق شديد الأوضاع في تونس".



وفي تصريح نقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي اليوم الإثنين، دعا الكوني " جميع الأطراف للاحتكام للغة الحوار وحل الخلافات عبر التواصل، مؤكداً أن مايحدث في الشقيقة تونس يمثل بالنسبة لليبيا أهمية كبرى، لكون تونس مثال وتجربة مهمة للديمقراطية في المنطقة".



من جهة أخرى، عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري" عن رفضه لما وصفه ب" الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية".



وفي تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اعتبر المشري قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة انقلابا على الأجسام المنتخبة، مشبها ذلك بما قام به المشير خليفة حفتر في ليبيا عام 2014 عندما قام بالإعلان عن تجميد الإعلان الدستوري الليبي.



كان الرئيس التونسي أعلن مساء أمس الأحد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.