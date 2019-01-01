4 مصريين يتأهلون لنصف نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث

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تأهل رباعي المنتخب الوطني للخماسي الحديث أحمد الجندي وشقيقه محمد الجندي وأحمد حامد ومهند شعبان للدور نصف النهائي ببطولة العالم للكبار المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

وتواجد الثنائي محمد الجندي وأحمد حامد ضمن المجموعة الأولى من التصفيات و التي ضمت 35 لاعبًا حيث احتل محمد الجندي المركز الرابع برصيد 1166 نقطة، ويليه زميله أحمد حامد في المركز الخامس بنفس رصيد النقاط.

وتصدر ترتيب المجموعة الأولى الصيني زي هانج مينج يو برصيد 116‪7 نقطة وجاء في المرتبة الثانية الكوري الجنوبي جون وانجيت بنفس الرصيد وفي المركزالثالث حل الكوري الجنوبي سيو جانجوان

بينما تواجد أحمد الجندي ومهند شعبان في المجموعة الثانية من التصفيات والتي ضمت 35 لاعبا ، و إحتل أحمد الجندي المركز الرابع برصيد 1178 نقطة، يليه زميله مهند شعبان في المركز الخامس بنفس رصيد النقاط

وتصدر المجموعة الأولى الياباني تايشو ساتو برصيد 1182 نقطة ، وجاء الايطالي ماتيا جوسيبي باريسي في المركز الثاني برصيد 1180 نقطة ، ثم الألماني فالي مارفين دوجوي في المركز الثالث برصيد 1179 نقطة.

و يتأهل لنصف النهائي أصحاب المراكز الـ15 الأولى من كل مجموعة بالإضافة إلى أصحاب أفضل 6 أرقام في المجموعتين.

يذكر أن مصر احرزت ميداليتين في البطولة حتى الآن ، هي ذهبية تتابع السيدات و فضية تتابع الرجال .

وتقام غدا تصفيات فردي السيدات .

وتستضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث علي ملاعب الاكاديمية العربية بمشاركة 43 دولة.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة بـ 11 لاعب بواقع 6 لاعبين و 5 لاعبات، وتضم قائمة الرجال "إسلام حامد، وأحمد حامد، وأحمد الجندي، ومهند شعبان، ومحمد الجندي ومعتز وائل".

فيما ضمت قائمة منتخب السيدات "هايدي مرسي، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل وزينة عامر".

ويشمل جدول منافسات البطولة مسابقات التتابع والفردي والفرق للرجال والسيدات.