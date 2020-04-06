 روسيا تعلن انسحابها من المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024 - بوابة الشروق
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روسيا تعلن انسحابها من المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 4:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 4:42 م

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية للفضاء، يوري بوريسوف، انسحاب بلاده من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، على أن يتم إنشاء محطة مدارية وطنية روسية.

وأكد بوريسوف حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعمل في إطار التعاون الدولي في محطة الفضاء الدولية، وسوف تفي، بطبيعة الحال، بجميع التزاماتها تجاه الشركاء، إلا أن ذلك يعني أن قرار مغادرة المحطة بعد عام 2024 "قد تم اتخاذه بالفعل".

وقال إنه بحلول هذا الوقت، ستبدأ روسيا في إنشاء محطة مدارية خاصة، وسوف تصبح الأولوية الرئيسية لمؤسسة "روس كوسموس" للملاحة الفضائية المأهولة.

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