حفلان للنيل للآلات الشعبية و بورسعيد للفنون ضمن مهرجان صيف بلدنا بالإسكندرية

أقام إقليم غرب و وسط الدلتا الثقافى، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم /الإثنين/، حفلا فنيا لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة الانفوشى بالإسكندرية ، ضمن فعاليات مهرجان صيف بلدنا.

كما قدم "غرب و وسط الدلتا الثقافى " حفلا فنيا لفرقة النيل للآلات الشعبية على مسرح قصر ثقافة الشاطبي.

وتستمر فعاليات المهرجان - التي انطلقت الخميس الماضى - حتى ٢٤ اغسطس القادم ، بقصري ثقافة الأنفوشي، والشاطبي بالإسكندرية، كما تقدم الفعاليات على مسرح الشاطئ ومسرح قصر ثقافة مطروح ، خلال الفترة نفسها ، حيث تقدم عروض فنية لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة منها فرق بورسعيد للفنون الشعبية ، النيل للآلات الشعبية ، بني سويف للفنون الشعبية ، العريش التلقائية ، سوهاج ، الأنفوشي للفنون الشعبية ،المنيا للفنون الشعبية ، توشكي التلقائية ، العريش ، قنا للفنون الشعبية ، مطروح وملوي للفنون الشعبية ، بورسعيد للآلات الشعبية ، أسيوط للفنون الشعبية ، كورال مركز الجيزة ، الإسماعيلية ، الوادي الجديد للفنون الشعبية ، كفر الشيخ ،أسوان للفنون الشعبية .