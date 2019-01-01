روسيا تعتزم الانسحاب من محطة الفضاء الدولية بعد 2024 وبناء محطتها الخاصة

صرح يوري بوريسوف، الرئيس التنفيذي الجديد لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوزموس)، خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا ستنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024.



وقال بوريسوف: "بالطبع، سنفي بجميع التزاماتنا تجاه شركائنا، ولكن تم اتخاذ قرارا بمغادرة المحطة بعد عام 2024".



وكان سلفه دمتري روجوزين قد شكك مؤخرا في التعاون مع الولايات المتحدة وسط توترات سياسية بين موسكو وواشنطن في أعقاب الحرب في أوكرانيا.



وأوضح بوريسوف "سنواصل مشاريعنا التجريبية وفقا للخطط المعتمدة. وسيتم تركيز أولوياتنا الرئيسية على بناء محطة فضاء روسية".



وأشار إلى أن بناء محطة الفضاء الروسية سيبدأ بحلول وقت مغادرة المحطة.



وتضم محطة الفضاء الدولية حاليا الولايات المتحدة وروسيا وكندا واليابان والدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية. وسيؤدي رحيل موسكو إلى تغييرات في عمليات المحطة.