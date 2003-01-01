الوطنية للصحافة: عقد شراكة نادي الأهرام تتويج لجهود عامين بين الهيئة والمؤسسة

الشوربجي: حريصون على التعاون مع جميع المؤسسات الصحفية لاستغلال اصولها بالاستثمار أو المشاركة

رحب المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بتوقيع عقد إنشاء "نادي الأهرام" الرياضي الاجتماعي، بين مؤسسة الأهرام العريقة، وإحدى الشركات الوطنية المهمة شركة "كير" للمقاولات والصيانة.

واضاف الشوربجي خلال احتفالية عقدت اليوم بأحد الفنادق ، أن توقيع هذا العقد يعد بمثابة تتويج لجهود الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام على مدار عامين من العمل المتواصل الدؤوب والرغبة الصادقة في إنجاح المؤسسات الصحفية القومية، وتعظيم مواردها بشتى الطرق للحفاظ عليها ومساعدتها علي مواصلة رسالتها السامية، وكان من أهم أدوات الهيئة فى هذا الشأن هو تعظيم استغلال أصول المؤسسات الصحفية القومية وفى مقدمتها الأصول المملوكة لمؤسسة الأهرام الصحفية.

وأضاف الشوربجي، أن الهيئة حريصة منذ اليوم الأول لها علي التعاون مع جميع المؤسسات الصحفية لاستغلال أصولها سواء بالاستثمار أو المشاركة ، وعلي الرغم من أن قطعة الأرض التي نحتفل اليوم بإقامة مشروع النادي عليها كانت قد تعرضت للسحب نتيجة عدم استغلالها، إلا إن الهيئة تواصلت مع الأجهزة المعنية بالدولة لاستعادتها ونجحت بالفعل في ذلك، إيمانا منا بأهمية هذه الاصول في تعظيم موارد المؤسسة.

وتوجه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، لدعمهم المستمر والمتواصل للمؤسسات الصحفية القومية علي كافة الأصعدة ، إيماناً منهم بأهمية دورها التثقيفي والتنويري وكونها شريك أساسي وفاعل في جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

وذكر الشوربجي، أن ما نشهده اليوم هو نتاج جهود كبيرة من قبل الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية وفي المقدمة مؤسسة الأهرام أحدى أهم المؤسسات الصحفية القومية في مصر والوطن العربي، والتي لا يدخر العاملون بها أى جهد لإعلاء شأنها والنهوض بها.

ولفت إلى أن هذا الحدث رغم أهميته لنا جميعا هو بداية من بدايات متعددة ومختلفة لاستغلال أصول المؤسسات الصحفية القومية وبالطبع لن يكون الأخير، فهو حلقة ضمن خطة متكاملة تقوم الهيئة الوطنية للصحافة بتنفيذها بالتنسيق الكامل مع كافة المؤسسات بما يعظم الموارد لدعم قيام المؤسسات بدورها الحيوي والمهم فى نشر الوعى والتصدي للشائعات ومواجهة التحديات التي تمر بها مهنة الصحافة في مصر والعالم.