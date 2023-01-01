يرى محمود حمادة لاعب نادي فاركو، أن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر روي فيتوريا هو أفضل من تدرب معه خلال مسيرته مع كرة القدم، مشيرًا أنه قادر على قيادة مصر للتأهل لمونديال 2026.

وقال حمادة في تصريحات تليفزيونية: «لم أكن أعلم بخبر انضمامي لمنتخب مصر، ولكن أحد أصدقائي أبلغي بالخبر، وأسعى دائما للحفاظ على مكاني في تشكيل المنتخب».

وأضاف: «فكر فيتوريا مختلفا تماما عن باقي المدربين، وهو مدرب رائع و يركز في جميع التفاصيل، ونستطيع التأهل مبكراً إلى كأس العالم 2026».

وتابع: «أحاول التركيز مع التفاصيل التي يتحدث عنها فيتوريا، لأن ذلك الأمر يفرق معي في المران والمباريات».

وواصل: «فيتوريا لا يظهر أي شيء عن التشكيل الأساسي قبل المباريات، ونظل نتمرن حتى المحاضرة الأخيرة لنعرف من سيلعب في المباراة».

وأختتم بالحديث عن فترته مع بيراميدز، قائلا: «لعبت مع بيراميدز ولكن لم أكن أستطيع إخراج جميع إمكانياتي ولم أحقق ما أطمح إليه، ومن هنا ذهبت إلى فاركو».