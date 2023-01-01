تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة الأهلي في الدوري

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة الأهلي، المؤجلة من الأسبوع الـ 30 من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: أحمد عماد ، عماد بوبكر، عمرو موسى، حسين السيد.

خط الوسط: أسامة الجزار، حسن على ، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، حسام جريشة

الهجوم: مروان حمدي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد شحاتة، كريم العراقي، إسلام المزين، محمد الفيومي، إسلام عطية، زياد فرج، رجب عمران، عبده يحيى، فرانك إيتوجا.