استشهاد 5 فلسطينيين بغارات على غزة ونسف مبان سكنية في المغراقة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في غارات لطائرات الاحتلال الحربية استهدفت حي الصحابة شرقي مدينة غزة.

وأكدت مصادر صحية استشهاد 5 أشخاص إثر استهدافين منفصلين لمنزلين في حي وشارع الصحابة شرق مدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن اصابة عدد من الأشخاص، بينهم أطفال ونساء.

إلى ذلك، نسفت قوات الاحتلال العديد من المباني السكنية في منطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى.

وكانت فلسطينية قد استشهدت وأصيب آخرون في بلدة بني سهيلا، مساء الخميس، في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما تمكن فلسطينيون من انتشال جثامين عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال في بني سهيلا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39175 فلسطينيا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.