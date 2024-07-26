أعلنت الوكالة الدولية لاختبارات المنشطات اليوم الجمعة، إيقاف مصارع الجودو العراقي سجاد غانم لمخالفته قواعد المنشطات، فحُرم من خوض أولمبياد باريس.

وذكرت الوكالة أن عيّنة لغانم (28 عاماً) أظهرت وجود مادة محظورة رياضياً من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

وأضافت أن العيّنة أُخذت من غانم خارج المنافسات بإشراف اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء الماضي في باريس، وأُبلغت "وادا" بالنتيجة.

وأكدت أن غانم أُبلغ بإيقافه مؤقتاً لحين تسوية المسألة، ولن يتمكّن من التدريب أو المشاركة في أي نشاط خلال أولمبياد باريس، ولكن يمكنه الطعن بإيقافه المؤقت أمام محكمة التحكيم الرياضية، أو التقدّم بطلب لأخذ عيّنة ثانية.

وغانم هو مصارع الجودو الوحيد من العراق المشارك في الأولمبياد، ولا يزال اسمه ضمن بعثة العراق في موقع أولمبياد باريس على الإنترنت.