الأمم المتحدة تدعو لفتح معبر رفح: عشرات آلاف المرضى بغزة بحاجة للإجلاء

طالب المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين مهند هادي، الجمعة، بإعادة فتح معبر رفح البري لإجلاء المرضى من غزة وتسهيل دخول السلع إليها، لافتا إلى أن عشرات الآلاف من مرضى القطاع بحاجة إلى إجلاء فوري لتلقي العلاج بالخارج.

جاء ذلك خلال كلمة في جلسة إحاطة يعقدها مجلس الأمن الدولي بطلب من الجزائر والصين وروسيا لبحث الوضع الإنساني في غزة.

وفي كلمته، أكد هادي ضرورة إعادة فتح معبر رفح لإجلاء المرضى من غزة وتسهيل دخول الأفراد والسلع والوقود إلى القطاع، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار في هذا الصدد إلى أن عشرات الآلاف من المرضى في غزة يحتاجون إلى إجلاء طبي فوري.