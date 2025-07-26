مقتل مدني جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في كورسك الروسية

قتل مدني جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في منطقة كورسك الروسية الحدودية غربي البلاد، وفقا لما ذكره مسؤول اليوم السبت.

وقال حاكم المنطقة، ألكسندر جينشين، في منشور عبر تليجرام إن الهجوم وقع في قرية أوبيستا، التي تبعد نحو خمسة كيلومترات عن الحدود الأوكرانية.

وأضاف أن الطائرة المسيرة التي يتم التحكم فيها عن بُعد ضربت بالقرب من نادي القرية. ولم يتم تأكيد هذه المعلومات بشكل مستقل.

ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، تُقاوم أوكرانيا الغزو الروسي الشامل، وقد شنت كييف أيضا هجمات على أهداف داخل الأراضي الروسية، باستخدام الطائرات المسيرة بشكل رئيسي.