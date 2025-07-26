أمريكا: مقتل قيادي بارز في داعش ونجليه في قصف بشمال سوريا

أعلن الجيش الأمريكي أن قياديا بارزا في تنظيم داعش ونجليه قتلوا في غارة على مدينة الباب بمحافظة حلب السورية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الثلاثة هم "ضياء زوبع مصلح الحرداني، ونجلاه عبدالله ضياء الحرداني، وعبدالرحمن ضياء زوبع الحرداني"، وأكدت أنهم كانوا ينتمون لداعش.

وذكرت أنهم كانوا يشكلون تهديدا للولايات المتحدة ولقوات التحالف وكذلك للحكومة السورية الجديدة. وأشارت القيادة -مقرها فلوريدا- في بيان صدر أمس الجمعة، إلى أن 3 نساء و3 أطفال كانوا في الموقع الذي استهدفته قواتها، مؤكدة أن أي منهم لم يُصب بأذى.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتدمير داعش.

وكانت هناك تقارير متضاربة في دمشق بشأن ما إذا كان الجيش الأمريكي قد نسق العملية مع الحكومة الجديدة في دمشق.

وتسيطر الحكومة على مدينة الباب التي تقع على مسافة 40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من حلب وعلى مسافة 30 كيلومترا من جنوب الحدود مع تركيا.

وهناك نحو 2000 جندي أمريكي متمركزين في سوريا، وجرى نشرهم بشكل كبير لمكافحة داعش التي تم استهداف قادتها بشكل متكرر على مدار السنوات الأخيرة.