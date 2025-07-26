عبر المطربان جورج وسوف، وكارول سماحة، عن حزنهما العميق لرحيل الفنان والموسيقي زياد الرحباني، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 69 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا خلفه إرثا فنيا استثنائيا لا ينسى.

وكتبت كارول سماحة في رثائها له: "عبقري، فنان، تاريخ، رحيلك يا زياد كسرلي قلبي، كنت دايما الصوت المختلف، الحقيقة اللي ما بتخاف، والإبداع اللي ما بيخلص، رح تضل بأعمالك، بذاكرتنا، وبحبنا لإلك، الله يرحمك يا كبير."

وأضافت: "بعزي السيدة فيروز من قلبي، بعزي الأم اللي خسرِت ابنها، والروح اللي غابت عنها قطعة منها كلنا."

فيما نعى المطرب جورج وسوف، زياد الرحباني: "رحل زياد العبقري، رحل زياد المبدع، أعمالك ستبقى خالدة، وفنك العظيم في القلب والفكر على مرالأجيال، أحر التعازي للسيدة فيروز الأم، ولعائلة الرحباني، ولكل محبيك يا زياد."

وكان الرحباني وافته المنية عن عمر ناهز 69 عامًا، تاركا خلفه إرثا فنيا كبيرا، جمع فيه بين الموسيقى والمسرح والكتابة السياسية الساخرة بأسلوب نقدي جريء ومتفرد.

ويعد زياد الرحباني، من أبرز المجددين في الموسيقى والمسرح العربي، وهو الابن البكر للفنانة الكبيرة فيروز والملحن الراحل عاصي الرحباني، وقد استطاع أن يرسخ مكانته كركيزة ثالثة في المدرسة الرحبانية، برؤية إبداعية خاصة.



