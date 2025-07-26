تسببت أمطار غزيرة في غمر الشوارع وامتلاء الأقبية بالمياه في مناطق من ولاية بافاريا الألمانية.

وأفادت قوات الطوارئ أن فرقة إطفاء مدينة نورنبرج وحدها تلقت أكثر من 300 نداء استغاثة خلال فترة بعد الظهر، مشيرة إلى أنه خلال ثلاث ساعات فقط تساقط نحو 100 لتر من الأمطار لكل متر مربع.

وفي سياق الأحوال الجوية، تم تنفيذ حوالي 150 مهمة إنقاذ، معظمها بسبب تسرب المياه إلى الأقبية.

كما بلغ مستوى المياه في أحد الجراجات تحت الأرض حوالي متر كامل، بحسب فرقة الإطفاء التي أشارت إلى أن الشوارع غمرتها المياه بارتفاع وصل إلى 50 سنتيمترًا.

ولم ترد تقارير أولية عن إصابات أو أضرار جسيمة. وبحلول المساء، توقفت الأمطار في مدينة نورنبرج.

في المساء، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا رسميًا من هطول أمطار مستمرة على منطقة سفوح جبال الألب، ومن المتوقع أن يستمر الخطر في بعض المناطق حتى يوم الثلاثاء. وقد يصل معدل الهطول إلى 90 لترًا لكل متر مربع خلال هذه الفترة، ما قد يؤدي إلى فيضانات محلية.

وفي مدينة نوردلينجن الواقعة على الحدود مع ولاية بادن-فورتمبرج، أفادت الشرطة بعدم تسجيل أي حوادث كبيرة. ومع ذلك، عانت الفعاليات الاحتفالية في الهواء الطلق من تأثيرات الطقس، حيث تم إلغاء مهرجان في بلدة ميجيسهايم القريبة من نوردلينجن.

وكتب المنظمون على فيسبوك: "يتم الآن إخلاء الموقع. من يحتاج إلى المساعدة، يُرجى التوجه إلى فرق الإسعاف، وكانت الفعالية قد توقفت مؤقتًا في وقت سابق، وطُلب من الزوار العودة إلى سياراتهم.