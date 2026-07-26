محافظ الغربية يتابع رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بتكلفة 6 ملايين جنيه

تابع اللواء علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم، والموازي لشريط السكة الحديد، بطول 600 متر وعرض 7 أمتار، والذي تنفذه مديرية الطرق والنقل بالغربية بتكلفة إجمالية تبلغ 6 ملايين جنيه، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة التنقل بين القرى والمراكز.

وأكد محافظ الغربية، أن تطوير شبكة الطرق يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما يمثله من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتيسير حركة الأفراد والمركبات، ودعم النشاط الاقتصادي.

وشدد على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد؛ لضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المراكز والمدن؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد أن هذه المشروعات تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير شبكة طرق آمنة وحديثة تدعم خطط التنمية، وتلبي احتياجات أهالي الغربية.