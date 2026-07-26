شهدت شواطئ الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، عروضًا بحرية مبهرة احتفالًا بالعيد القومي الرابع والسبعين للمحافظة، بمشاركة فرق الشراع والغواصين والتجديف، وسط حضور جماهيري كبير اصطف على كورنيش لمتابعة الفعاليات.

وانطلقت العروض داخل مياه الميناء الشرقي، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية حيث قدمت فرق الشراع استعراضات مميزة بالأعلام، فيما نفذ الغواصون عروضًا احترافية داخل المياه، إلى جانب عروض التجديف التي أضفت أجواءً احتفالية على شاطئ عروس البحر المتوسط، في إطار برنامج متكامل يضم فعاليات بحرية وجوية ورياضية.

ورصدت «الشروق» تفاعل المواطنين مع العروض، حيث حرص المئات على التقاط الصور ومقاطع الفيديو، ورفع الأعلام المصرية وأعلام الإسكندرية، في مشهد عكس أجواء البهجة والفخر بتاريخ المدينة العريق.

وقال حازم محمد، أحد أهالي الإسكندرية، لـ«الشروق»، إنه سعيد بالمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة، مؤكدًا أن العروض البحرية كانت مبهرة، خاصة عروض الشراع والغواصين، وأعادت أجواء الاحتفال بما يليق بتاريخ الإسكندرية العريق.

وقالت هالة حسن، إنها حرصت على اصطحاب أطفالها لمشاهدة الفعاليات، التي أتاحت لهم فرصة الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والتقاط الصور على كورنيش الإسكندرية مع الأعلام، إلى جانب متابعة العروض البحرية والاستماع إلى الموسيقى.

وقال صلاح أحمد، إن تنظيم الاحتفالات على كورنيش الإسكندرية جذب أعدادًا كبيرة من المواطنين، وعكس الهوية البحرية المميزة للمحافظة، وأدخل البهجة إلى نفوس الجميع، مشيرًا إلى أن تنوع العروض أضفى طابعًا احتفاليًا مميزًا، معربًا عن أمله في تكرار مثل هذه الفعاليات خلال المناسبات المختلفة، لما تمثله من دعم للحركة السياحية وإبراز الوجه الحضاري للمدينة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفالات محافظةز الإسكندرية بعيدها القومي الـ74، التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات، وتشمل عروضًا بحرية وجوية وموسيقية وثقافية، لإحياء المناسبة التاريخية التي توافق 26 يوليو من كل عام، وسط مشاركة واسعة من المواطنين والزائرين.