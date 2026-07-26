منال عوض توجه بسرعة توفيق الأوضاع البيئية للأنشطة الصناعية بمنطقة العكرشة في القليوبية

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منطقة العكرشة الصناعية بمحافظة القليوبية، وذلك في جولة مفاجئة عقب ختام تفقدها اليوم الخدمات المقدمة للمواطنين، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بمركزي طوخ والقناطر الخيرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والدكتور مجدي الحصري رئيس قطاع الفروع، ووسام محمد مدير عام التفتيش البيئي، وبمشاركة فرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى.

وقالت منال عوض: "بتفقد الوضع الحالي للأنشطة الصناعية بمنطقة العكرشة، والتي تعتبر منطقة صناعية غير مخططة تتسم بتداخل الأنشطة الصناعية مع الكتل السكنية والأراضي الزراعية وتمتد على مساحة ٤٩٤ فدانا".

ووجّهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة للمنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وإلزامهم بتوفيق أوضاعهم وتقديم خطط الإصحاح البيئي، وذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس جمهورية رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لتخصيصها كمنطقة صناعية.

كما كلفت بسرعة توفيق الأوضاع البيئية للأنشطة الصناعية بالمنطقة، والتي تتسم بالتنوع، ومنها المسابك التي تتجاوز ٢٥٠ مسبكا، ومصانع إنتاج الأقطان من مخلفات الأقمشة، وإعادة تدوير المخلفات الورقية، خاصة مع قلة عدد المصانع المرخصة بها بينما يعمل عدد أكبر بدون ترخيص لافتقارها الاشتراطات البيئية والحماية المدنية وغيرها.