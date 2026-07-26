المتحف اليوناني الروماني ينظم برنامجا ثقافيا وفنيا احتفالا بالعيد القومي للإسكندرية

أعلن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية برئاسة الدكتورة ولاء عبد العاطي مديرة المتحف، تنظيم برنامج حافل بالفعاليات الثقافية والفنية والتراثية، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، خلال الفترة من 26 إلى 31 يوليو 2026، في إطار دوره الثقافي والمجتمعي الهادف إلى ربط المواطنين بتاريخ الإسكندرية العريق وتعزيز الوعي بقيمتها الحضارية.

وتنطلق الفعاليات يوم 26 يوليو، ببرنامج "إسكندريتي الجميلة"، ويشهد يوم 27 يوليو محاضرة بعنوان: "يوم تبدلت فيه ملامح مصر"، يلقيها رضا عبد الوهاب أمين متحف الآثار اليوناني الروماني.

ويتضمن البرنامج يوم 28 يوليو، محاضرة بعنوان: "قراءة معمارية في كتاب آثار الإسكندرية"، يقدمها محمد عادل الدسوقي، إلى جانب ورشة تدريبية لتعليم صناعة الشنط بالخامات البلاستيكية، ضمن أنشطة قسم التعليم المتحفي.

وتتواصل الفعاليات يوم 30 يوليو، بعدد من الأنشطة المتنوعة، تشمل محاضرة "الإسكندرية مدينة الصداقة والحضارات" تقدمها ماجدة عادل، ومحاضرة "الإسكندرية الكوزموبوليتانية العريقة" يلقيها مروى مجدي، بالإضافة إلى محاضرة "تجسيد أثر الإسكندرية في الفنون" تقدمها أمنية مجدي.

ويشهد يوم 30 يوليو، أيضا تنظيم ورشة تفاعلية لزوار المتحف بعنوان: "ألوان الإسكندرية"، وورشة لتعليم صناعة الشنط، إلى جانب فعالية "خمسيناتي" التي تدعو الزائرين إلى ارتداء أزياء مستوحاة من خمسينيات القرن الماضي، وفعالية "ذكرياتنا" التي تستعرض مقتنيات تراثية تعكس ذاكرة المجتمع السكندري، فضلًا عن فقرة موسيقية بالتعاون مع أوبرا الإسكندرية، ومعرض فني بعنوان "إسكندرية ساحرة" بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة.

ويختتم البرنامج، يوم 31 يوليو، بعرض مسرحية "الكبرياء الأخير" على مسرح الباتيو بالمتحف.

وأكدت الدكتورة ولاء عبد العاطي، أن المتحف اليوناني الروماني يحرص على المشاركة في الاحتفال بالعيد القومي للإسكندرية من خلال برنامج متنوع يجمع بين المعرفة والفنون والتراث، ويبرز مكانة المدينة باعتبارها ملتقى للحضارات عبر التاريخ.

وأشارت إلى أن الفعاليات تستهدف جميع الفئات العمرية، وتأتي في إطار تعزيز الدور الثقافي والتنويري للمتحف، وترسيخ ارتباط المجتمع بتراث الإسكندرية وهويتها الحضارية.