 جمال علام: على اتحاد الكرة تنفيذ حكم مركز التسوية - بوابة الشروق
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جمال علام: على اتحاد الكرة تنفيذ حكم مركز التسوية

شريف أبوحمد
نشر فى : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 2:30 ص | آخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 2:34 ص

طالب جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق، اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، بتنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم، بإلغاء الهبوط في دوري الموسم الماضي.

قال علام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة«صدى البلد»:"لابد من عودة بتروجت والنجوم والداخلية للدوري الممتاز بالموسم المقبل".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة الأسبق:"على اتحاد الكرة تنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم مع زيادة عدد الهابطين في الموسم المقبل إلى 6 فرق".

وكانت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي، قد أصدرت أمس الأحد، قرارا بإلغاء الهبوط بالدوري عن الموسم الماضي، وتأكد بقاء أندية بتروجت والداخلية والنجوم.


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