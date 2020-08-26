النيابة تصرح بدفن جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار

قرر المستشار حسام السقا، مدير نيابة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، التصريح بدفن جثامين الـ3 ضحايا، الذين عُثر عليهم داخل منزلهم بزاوية عبود التابعة لقسم شرطة كفر الدوار، عقب انتهاء الطب الشرعي بدمنهور من تشريح جثامين الضحايا.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه من خلال فريق البحث الجنائي بكفر الدوار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام.

وكانت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، شهدت أمس الثلاثاء، عثور الأهالي على 3 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بكفر الدوار بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمنزلهم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجاري التحري عن ملابسات الواقعة.

والضحايا هم كل من: "ياسمين ع.م"، 23 سنة، "على أ.م"، 3 سنوات، "محمد أ.م"، 3 سنوات.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة، لمباشرة التحقيق.