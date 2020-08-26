أوقاف المنوفية: 4057 مسجدا تستقبل صلاة الجمعة مع الالتزام بإجراءات الوقاية

قال أحمد عبد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، إن عدد المساجد التي تستقبل المصلين لإقامة صلاة الجمعة المقبلة، يبلغ 4057 مسجدا في المرحلة الأولى من إجمالى 5592 مسجدا حكوميا وأهليا بنطاق المحافظة.

وشدد وكيل الوزارة في تصريح اليوم الأربعاء، على ضرورة الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورون، مشيرا إلى أن المديرية قامت بحملة واسعة النطاق لتعقيم المساجد وتطهيرها ووضع علامات التباعد استعدادا لاستقبال إقامة صلاة الجمعة.

وأكد على عدم فتح دورات المياه وعدم السماح بدخول الجنائز أو إقامة صلاة الجنائز أو عقد القران أو أى تجمعات داخل المساجد وعدم فتح الأضرحة والمقامات وغلق جميع الأبواب المؤدية إليها، وكذا تمنع صلاة الجمعة فى الزوايا التى توجد بجوار المساجد والأقل من 100متر، كما يمنع إقامة الصلاة خارج محيط المسجد إلا في وجود ساحة لاتعوق حالة المرور.

وذكر أنه تم التأكيد على أئمة المساجد بالتنبيه على المصلين بالالتزام بالتعليمات ولبس الكمامة، وإحضار المصلاة الشخصية، والالتزام بالتباعد، مؤكدا أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية شدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك لعودة الحياة لطبيعتها لكافة الأنشطة داخل البلاد وعودة إقامة شعيرة الجمعة.