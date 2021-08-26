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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الأمريكي يتعهد بالحفاظ على التزام بلاده بأمن إسرائيل

(د ب أ)
نشر في: الخميس 26 أغسطس 2021 - 2:31 ص | آخر تحديث: الخميس 26 أغسطس 2021 - 2:31 ص

في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأربعاء، بوزير دفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي تعهد بالحفاظ على التزام واشنطن بأمن إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وقال أوستن خلال الاجتماع إن الولايات المتحدة "ملتزمة بتعزيز علاقتها الاستراتيجية مع إسرائيل"،مضيفا أن الإدارة ملتزمة بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس.

وفي حديثه في البنتاجون قبيل الاجتماع، ذكر وزير الدفاع أنه "يجب محاسبة إيران على أعمال العدوان في الشرق الأوسط وعلى المياه الدولية"، في اشارة إلى هجوم 30 يوليو بطائرة مسيرة على ناقلة النفط الإسرائيلية ميرسر ستريت في خليج عمان ، وهو ما نسبته إسرائيل والولايات المتحدة لإيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن بينيت التقى بوزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي قال إن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ليس مطروحًا للنقاش.

وغدا الخميس، سيلتقي رئيس الوزراء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

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