وزير الاتصالات يبحث مع وزيرة الاقتصاد بليتوانيا التعاون في مجال التحول الرقمي

• ويبحث مع مؤسسة «إنفوبالت INFOBALT» وعدد من الشركات الليتوانية جذب الاستثمارات الليتوانية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال زيارته لدولة ليتوانيا، اجتماعا موسعا مع أوزرينى أرموناتى وزيرة الاقتصاد والإبداع بليتوانيا، تم خلاله بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال التحول الرقمى، وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لتحقيق التحول الرقمى فى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ودعم الشركات الناشئة العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



حضر الاجتماع كريم شريف سفير مصر فى الدنمارك، والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا، وأرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.



وخلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت، أن مصر تضع التحول الرقمى هدفا استراتيجيا لتحسين وحوكمة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين؛ حيث يأتى إتاحة الخدمات الرقمية للمواطنين على رأس أولويات الحكومة المصرية.



وأشار إلى حرص الوزارة على تبنى التقنيات الحديثة ودعم البحث والتطوير وتشجيع الابتكار التكنولوجى لتطوير تطبيقات تدعم عمليات التحول الرقمى فى كل المجالات على النحو الذى يسهم فى بناء مصر الرقمية، لافتا إلى أنه تم إطلاق قرابة 150 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية وإتاحتها للمواطنين من خلال منافذ متعددة.



كما أوضح الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى الجمهورية، التى أثمرت عن ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت لتصبح مصر الأولى فى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت.



ولفت إلى مشاركة الوزارة فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة من خلال توصيل شبكات كابلات الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة لأكثر من 3.5 مليون منزل، مشيرا إلى ازدهار قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مصر فى ضوء اهتمام الدولة بدعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال.



ومن جانبها؛ أعربت وزيرة الاقتصاد والإبداع بدولة ليتوانيا عن تطلعها إلى دفع التعاون المصرى الليتوانى فى مجالات التحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية؛ حيث دعت إلى التنسيق بين الدولتين لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



كما رحبت بقيام الشركات الليتوانية بالاستثمار فى مصر بمجالات التحول الرقمى والاستفادة من وفرة الكوادر المصرية الشابة المتميزة فى مجال تقديم الخدمات الرقمية.



كما التقى الدكتور عمرو طلعت، مع ميندوجاس أوبرتاس مدير مؤسسة "إنفوبالت" INFOBALT الليتوانية وعدد من الشركات الليتوانية المتخصصة فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث شهد اللقاء تسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والحوافز والتسهيلات التى توفرها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية.



حضر اللقاء كريم شريف سفير مصر فى الدنمارك، والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا، وأرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.



يذكر أن مؤسسة "إنفوبالت" INFOBALT" تضم أكثر من 160 شركة محلية وعالمية ومؤسسات تعليمية وبحثية؛ حيث تعد المؤسسة بمثابة منصة تجمع نحو 10000 متخصص من ذوى الخبرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر تعد مقصدا جاذبا للاستثمارات فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما تحظى به من مزايا تنافسية متعددة، أبرزها حرص الدولة على توفير المناخ الملائم لنمو الاستثمارات من خلال توفير الحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى توافر الكوادر الرقمية الشابة، مشيرا إلى اهتمام الشركات العالمية العاملة فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوسع وتنمية استثماراتها فى مصر.



وأشار إلى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستهدف بناء القدرات الرقمية للشباب وتعزيز قدراتهم التنافسية فى أسواق العمل الاقليمية والعالمية، لافتا إلى أن مصر غنية بالشباب المؤهل على أعلى مستوى والقادر على تصدير الخدمات التكنولوجية ذات القيمة المضافة بكفاءة وبتكلفة تنافسية.



كما شهد اللقاء استعراض استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد التى تستهدف تعزيز مكانة مصر فى تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة والخدمات العابرة للحدود وتشجيع الاستثمار الاجنبى فى مصر؛ كما تم بحث آليات تنظيم زيارة شركات القطاع الخاص فى ليتوانيا إلى مصر من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وبحث فرص إقامة شراكات والتشبيك بين الشركات المصرية ونظيرتها الليتوانية.



يذكر أن الدكتور عمرو طعت يزور حالياً ليتوانيا على رأس وفد رفيع المستوى لمدة يومين؛ حيث تأتى هذه الزيارة استجابة للدعوة التى تلقاها الوزير لزيارة ليتوانيا للتعرف عن قرب على التطور التكنولوجى فى ليتوانيا والاستخدامات ذات الصلة، وعقد مباحثات لتعزيز فرص التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاءات من الجانب المصرى: الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار التطبيقى، والمهندس حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





