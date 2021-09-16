أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٠٥، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٩ وحتى ٢٥ أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء طبيب بيطري إسلام عطية عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات للثروة السمكية، حيث تناول اللقاء استعراض جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصةً بحيرتي المنزلة وناصر.

وخلال هذا الأسبوع، استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "كاجيجي تومويباز" وزير الزراعة والتصنيع الحيواني والسمكي الأوغندي، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الزراعية المختلفة بين البلدين، كما أصدر وزيرا الزراعة والتجارة والصناعة قرارا مشتركا بشأن تداول القطن الزهر لموسم 2022/2023.

كما تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من المشروعات الزراعية والأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بسخا، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

كما أطلق وزير الزراعة فعاليات يوم الحقل السنوي لمحصولي الذرة الشامية، والأرز، كما تفقد محطة غربلة تقاوي المحاصيل الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بسخا، كذلك تفقد الحقل الإرشادي بمحافظة الغربية لصنف الأرز الجديد سخا سوبر 300 يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على اعتماد مبلغ 40 مليون جنيه جديدة لعدد 80 مستفيدا بإجمالى عدد رؤوس ماشية 2000 رأس فى جلسته الأخيرة.

وشارك معمل شبين الكوم التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة المنوفية ومديرية الطب البيطري بالمنوفية بعمل قافلة إرشادية وعلاجية بقرية مليج مركز شبين الكوم، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ملخص انشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير2022 وحتى الان، والتي شملت 327 قافلة بيطرية مجانية على مستوى الجمهورية لعلاج أكثر من 189 ألف رأس ماشية.

كما أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس عن تجديد اعتماد معامل المشروع للايزو 17025: 2017 من المجلس الوطنى للاعتماد "إيجاك".

كما أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، تجديد الاعتماد الدولي للمعمل أيزو (17025/2017) من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك).

كما تفقد وزير الدولة للزراعة والتصنيع الحيواني والسمكي الأوغندي، والوفد المرافق له، أقسام المعمل، المختلفة، والاطلاع على دوره في تحقيق خطة مصر لنفاذ منتجاتها الزراعية للأسواق الدولية ودوره في التعاون مع هيئة سلامة الغذاء كأحد المعامل المعتمدة للكشف عن الملوثات في الأغذية ومتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، كذلك تابع الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، زراعات الذرة والقصب بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إعطاء أكثر من 4.7 مليون جرعة ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة التي بدأت من 14 يوليو الماضي.

كما انتهى المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية من تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية والتوعوية لمزارعي النخيل في عدد من المحافظات خلال الأسبوع الماضي، كما نفذ معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع مديرية الزراعة بسوهاج ندوة إرشادية تحت عنوان: معوقات إنشاء المناحل في صعيد مصر، وأعلنت ايضا الادارة المركزية للحجر الزراعي، عن ان إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، إلى دولة ليبيا هذا العام، والتي بلغت حوالي ٦٣ ألفا و١٨١ طن، حتى منتصف أغسطس الجاري.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالارقام.