الميل للادخار يخفض مناخ الاستهلاك في ألمانيا لأدنى مستوى

أدى الارتفاع الكبير في الميل إلى الادخار إلى انخفاض مناخ الاستهلاك في ألمانيا إلى مستوى قياسي.

فقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة أبحاث المستهلكين في مدينة نورنبرج الألمانية "جي إف كيه" ونُشرت نتائجها اليوم الجمعة أن "الزيادة المفاجئة في الميل إلى الادخار هذا الشهر أدت إلى مواصلة الهبوط الحاد في مناخ الاستهلاك.

وقال الخبير لدى المعهد رولف بوركل: "لقد وصل مرة أخرى إلى مستوى قياسي جديد منخفض".

وقال بوركل: "الخوف من ارتفاع كبير في تكاليف الطاقة خلال الأشهر المقبلة يجبر العديد من الأسر على اتخاذ الاحتياطات وتخصيص أموال لفواتير الطاقة في المستقبل. وهذا يضع ضغطا إضافيا على مناخ الاستهلاك، لأن في المقابل هناك موارد مالية أقل متاحة لباقي أوجه الاستهلاك... إذا كان على الأسر أن تدفع أكثر بكثير مقابل الطاقة والغذاء، فإنها ستفتقر إلى مخصصات مالية لمشتريات أخرى".

وأعرب بوركل عن خشيته من أن تتفاقم المشكلة في الأشهر المقبلة إذا لم يتوفر وقود كافٍ، موضحا أن هذا سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار أكثر، وستكون فواتير التدفئة عندئذٍ أعلى. بالإضافة إلى ذلك أشار الخبير إلى أن هناك خطرا من أن يتسبب نقص الطاقة في قيود على الإنتاج في الشركات.

وذكر بوركل أنه من منظور المستهلك لا تزال مخاطر الركود مرتفعة، مضيفا أن إلغاء تذكرة التسعة يورو الشهرية للنقل العام وإنهاء خفض الضرائب على الوقود سيؤدي إلى مواصلة زيادة الأسعار.

ومن أجل انتعاش مستدام لمناخ المستهلك، أكد بوركل ضرورة مكافحة التضخم، وهو الأمر الذي يتطلب من البنك المركزي الأوروبي على وجه الخصوص اتباع سياسة نقدية أقل توسعية. من ناحية أخرى أشار بوركل إلى ضرورة حل النزاع الأوكراني - وهو السبب الرئيسي للارتفاع الهائل في أسعار الطاقة والغذاء.

وتستطلع الشركة بتكليف من المفوضية الأوروبية شهريا ألفي شخص حول موقفهم فيما يتعلق بنفاقاتهم الاستهلاكية بوجه عام.