سعر الكهرباء في فرنسا يتجاوز 1000 دولار لكل ميجاوات

ارتفعت أسعار الكهرباء تسليم العام المقبل في فرنسا خلال تعاملات اليوم الجمعة إلى أكثر من 1000 يورو (1000 دولار) وهو أحدث مستوى قياسي لها، في حين تعادل اكثر من 10 أمثال مستواها في العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أن أسعار الكهرباء في مختلف أنحاء أوروبا تسجل أرقاما قياسية كل يوم تقريبا، في ظل تقليص روسيا لإمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، قبل حلول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الطاقة في القارة.

وأشعل الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة معدل التضخم في أوروبا، كما هدد الأوضاع المالية للمستهلكين والشركات في مختلف أنحاء القارة.

وارتفع سعر الكهرباء الفرنسية تسليم العام المقبل اليوم بنسبة 19% إلى 1075 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

كما ارتفع سعر الكهرباء الألمانية بأكثر من 64% خلال الأسبوع الحالي إلى 920 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

وارتفع سعر الكهرباء في شمال أوروبا اليوم بنسبة 11% إلى مستوى قياسي قدره 277 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

وفي بريطانيا أكد جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني "أوفجيم"، زيادة بنسبة 06ر80 % في سقف أسعار الكهرباء من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وبناء على تلك الخطوة سوف ترتفع الفاتورة السنوية لمتوسط الأسر في البلاد من 1971 جنيه إسترليني (2326 دولارا) إلى 3549 جنيه إسترليني.

وسوف يدخل السقف حيز التنفيذ ويشمل نحو 24 مليون أسرة في إنجلترا وإسكتلندا وويلز على رسوم الطاقة غير المسددة اعتبارا من الأول من أكتوبر وسوف يظل ساريا حتى 31 ديسمبر المقبل عندما يتم تعديله مرة أخرى.