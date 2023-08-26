فرنسا تحقق في تسريب بيانات ملايين طالبي العمل

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في تسريب معلومات تمتلكها هيئة حكومية فرنسية للتوظيف، بعد عرض بيانات أكثر من 10 ملايين شخص من طالبي العمل للبيع عبر الإنترنت.

وأوضح داميان بانكال من موقع "زاتاز" المتخصص في رصد سرقات البيانات لوكالة الصحافة الفرنسية أن بيانات هيئة "بول أمبلوا" معروضة للبيع على (الإنترنت المظلم)"، مشيرا إلى أن "قرصان معلوماتية معروفاً جداً متخصصاً في بيع قواعد البيانات التي يخترقها أو يشتريها، عرض قاعدة بيانات بول أمبلوا التي تضم 10,2 ملايين مستخدم للبيع مقابل 900 دولار".

كذلك أفاد خبير الأمن السيبراني كليمان دومينجو المعروف باسم "ساكس" على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) عن بيع هذه البيانات مقابل 900 دولار على أحد منتديات قراصنة المعلوماتية.

وأكد دومينجو أن الملف المعروض للبيع يحتوي على 10,2 ملايين اسم. وشرح أن نسخة أولى من هذه البيانات عُرضت في 8 أغسطس على أحد منتديات القراصنة ثم "حُدِثت بمزيد من المعلومات في 21 أغسطس".

ودعت "بول أمبلوا" المسئولة عن التوظيف في فرنسا الباحثين عن عمل إلى توخي الحذر بعد ما وصفته بأنه عمل خبيث عبر الإنترنت" استهدف شركة "ماجوريل" التي توفّر لها خدمات.

وأشارت "بول أمبلوا" إلى أن تسرب البيانات هذا يتعلق بـ "الأفراد المسجلين في فبراير 2022 والذين أوقفوا تسجيلهم منذ أقل من 12 شهراً، أي ما يُفترض أن يكون مجموعه عشرة ملايين".

وأفادت الهيئة بأن البيانات التي يمكن أن توضع على الإنترنت هي الاسم والشهرة، والحالة الراهنة أو السابقة للباحث عن عمل، ورقم ملفه في الضمان الاجتماعي، لكنها استبعدت أن يكون بينها عنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف وكلمات السر والبيانات المصرفية.