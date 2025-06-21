وزير خارجية العراق يدعو للعودة العاجلة إلى طاولة المفاوضات والحوار السياسي بين إيران مع أمريكا

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، إلى العودة العاجلة إلى طاولة المفاوضات والحوار السياسي بين إيران والولايات المتحدة باعتباره الخيار الوحيد لحل النزاعات وتجنب الكوارث في المنطقة.

وشدد فؤاد حسين خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي على هامش أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول "على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على إيران، وحماية المدنيين من آثار التصعيد العسكري"، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

كما أكد على "أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية الجماعية عبر القنوات الدولية والإقليمية لحل النزاعات وتجنب الكوارث في المنطقة".

وحسب البيان جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية لاسيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على إيران.

كما ناقش الوزيران الآثار المترتبة على هذا التصعيد، وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك التداعيات الإنسانية وخطر اتساع رقعة الصراع وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار التفاهم المتبادل واحترام السيادة الوطنية.