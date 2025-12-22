حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزًا مهمًا على نظيره الأنجولي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

وانطلقت منافسات البطولة مساء أمس الأحد 21 ديسمبر، على أن تستمر حتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا يتنافسون على اللقب القاري.

واستضاف ملعب «مراكش» مواجهة جنوب أفريقيا وأنجولا ضمن مباريات مجموعة مصر، حيث افتتح أوزوين أبوليس التسجيل لمنتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة 21، قبل أن ينجح كافومانا مانويل شو في إدراك التعادل لصالح أنجولا عند الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، نجح لايلي فوستر في تسجيل هدف الفوز للبافانا بافانا في الدقيقة 79، ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

وبهذه النتيجة، اعتلى منتخب جنوب أفريقيا صدارة ترتيب مجموعة مصر برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب أنجولا جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.

وشهدت المباراة مشاركة الأنجولي شيكو بانزا لاعب الزمالك الحالي، إلى جانب مواطنه مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري السابق، حيث شاركا في أحداث الشوط الثاني من اللقاء.